ABP inició en Bermúdez ciclo de talleres de formación dirigidos a las estructuras municpales y parroquiales

Alianza al Bravo Pueblo (ABP) en el municipio Bermúdez del estafo Sucre, inició un ciclo de talleres formativos dirigidos a la militancia y cuadros de la organización, que iniciaron con un curso de activismo.

José Cabrera, presidente de la organización política, precisó que en las tareas formativas se incluyó a las estructuras municipales y parroquiales.

Explicó que con la formación en activismo buscan mostrar las herramientas para la búsqueda organizada de los votantes durante procesos electorales. “La receptividad ha sido muy buena a nivel de los dirigentes de base”. Anunció que en el temario de la formación están incluidos un taller electoral y otro de comunicación y manejo de redes y psicología para mejorar relaciones interpersonales, entre otros.

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También, dijo, darán cabida a especialistas en áreas como el ambiente, que permitan evaluar las necesidades de la población.

“Hasta ahora hemos realizado tres talleres, el primero lo hicimos el día jueves pasado con la participación de la estructura ejecutiva de ABP en el municipio Bermúdez, el segundo se realizó el día sábado en la comunidad de Macarapana, con la participación de la estructura de la parroquia y el tercero, con la participación de la estructura de la parroquia santa Catalina”.

Agregó que están pendientes los talleres en las parroquias Santa Rosa, Santa Teresa y Bolívar. “Los talleres están a cargo de la profesora Eglys González, secretaria de formación del municipio Bermúdez”.

Sucre / Yumelys Díaz