45 turistas quedaron atrapados en la Cascada del Vino tras deslizamiento en la vía 

Un total de 45 turistas quedaron atrapados en la Cascada del Vino, en el municipio Morán del estado Lara, luego de un deslizamiento de tierra ocurrido este 25 de abril debido a las lluvias registradas en la entidad.

Los afectados, procedentes de Caracas, Valencia y Barquisimeto, se encontraban en dos unidades de transporte, una buseta de 32 puestos y una van con 13 pasajeros, cuando el alud bloqueó por completo la vía hacia el Parque Nacional Dinira, según un reporte comunitario a Carora TV.

El derrumbe cubrió la carretera con escombros y árboles, lo que impide tanto el tránsito vehicular como el paso peatonal en la zona.

Ante la situación, habitantes de sectores cercanos se movilizaron en moto para suministrar agua, alimentos y colchonetas a los turistas, quienes permanecen a la espera de ser evacuados.

Comunicación

Mientras tanto, familiares reportaron este 26 de abril a El Informador Venezuela, que ya se encuentran en comunicación con Protección Civil y les informaron que una comisión mixta de seguridad y rescate fue desplegada para iniciar las labores de extracción con un operativo que contempla una ruta de evacuación mixta, debido a la imposibilidad de acceso vehicular en el punto afectado.

El plan prevé que los visitantes sean trasladados a pie hasta el sector Hato Arriba, donde serán recogidos por unidades de transporte.

Se espera que en las próximas horas se complete la evacuación del grupo, mientras continúan las labores de despeje de la vialidad afectada.

Barquisimeto / El Pitazo