Zapatero, en Caracas invitado por el programa para la paz impulsado por Delcy Rodríguez

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Caracas invitado por el coordinador del ‘Programa para la paz y la convivencia democrática’, una comisión creada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según ha confirmado la oficina del exjefe del Ejecutivo.



Según explica en un comunicado, Zapatero fue invitado el pasado 30 de enero para participar en ese programa y exponer sus «opiniones y experiencias en la promoción del diálogo».



El pasado 23 de enero, Delcy Rodríguez lanzó el programa para convocar un «verdadero diálogo político» en el país que incluya a sectores «coincidentes» y «divergentes» y encomendó la tarea al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

El juez rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico a través de sus vínculos con Maduro

Hace dos días éste informó de que miembros del Gobierno venezolano se habían reunido ya con partidos minoritarios de la oposición para iniciar ese diálogo político, un encuentro al que asistió, entre otros, el diputado Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial.



El papel de Zapatero en el proceso abierto en Venezuela tras la captura de Maduro ha sido reconocido por el propio Rodríguez, quien a principios de enero agradeció los buenos oficios del expresidente español y del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en las primeras excarcelaciones de presos políticos.

El PSOE defiende el trabajo de Zapatero por la paz en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido también públicamente la labor realizada por Zapatero con ese objetivo y, ante las críticas del PP, el PSOE ha defendido su trabajo «de forma silenciosa» por la paz en Venezuela.



Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han apuntado a EFE que Zapatero no ha viajado a Venezuela ni en nombre ni a instancias del Gobierno.



El pasado martes Zapatero participó en Madrid en la presentación de un libro sobre la Transición española y, en sus primeras declaraciones a los medios desde la captura de Maduro, vaticinó un «cambio positivo» para Venezuela y auguró que se materializará próximamente.



«Mis sensaciones -y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno- es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas», señaló.



En ese contexto, confió también en que se despejarán algunas de las «falsedades» divulgadas en torno a su labor en el país latinoamericano.

Caracas / EFE