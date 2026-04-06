Yohanner Sifontes y Unifacisa propinaron paliza en la liga de Brasil

El Unifacisa del base venezolano Yohanner Sifontes resolvió con paliza de 101-65 su encuentro ante Osaco, en la continuación de la Liga Nacional de Básquet de Brasil (NBB).

El equipo blanquiazul equilibró su récord a 17 victorias contra 17 derrotas y sigue sólido en la 12da posición, de cara a los playoff.

Sifontes figuró con 10 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones en contra del elenco del recordado pivot Hatila Passos, quien se hizo notar por los derrotados con seis contables, 14 capturas y un par de entregas claves.

Tovar también celebró

En otro duelo, Paulistano (22-13) del también criollo Edson Tovar se mantuvo con solidez en la séptima casilla tras doblegar 82-76 a Botafogo.

Tovar saltó desde el banco de suplentes para, en 20 minutos de acción, resaltar con seis unidades, tres tableros, un pase clave y tres robos de pelota.

Materán sin fortuna

Baurú Basket (21-14) del swingman larense José Santiago Materán cayó 87-79 en su visita a Mogi das Cruzes.

Con la derrota, Baurú cayó del séptimo al octavo escaño de la clasificación.

El internacional venezolano destacó con nueve puntos, un rebote, una asistencia y un balón recuperado.

Santiago / León Aguilar