Yohanner Sifontes y Unifacisa propinaron paliza en la liga de Brasil

El Unifacisa del base venezolano Yohanner Sifontes resolvió con paliza de 101-65 su encuentro ante Osaco, en la continuación de la Liga Nacional de Básquet de Brasil (NBB).
El equipo blanquiazul equilibró su récord a 17 victorias contra 17 derrotas y sigue sólido en la 12da posición, de cara a los playoff.
Sifontes figuró con 10 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones en contra del elenco del recordado pivot Hatila Passos, quien se hizo notar por los derrotados con seis contables, 14 capturas y un par de entregas claves.
En otro duelo, Paulistano (22-13) del también criollo Edson Tovar se mantuvo con solidez en la séptima casilla tras doblegar 82-76 a Botafogo.
Tovar saltó desde el banco de suplentes para, en 20 minutos de acción, resaltar con seis unidades, tres tableros, un pase clave y tres robos de pelota.
Baurú Basket (21-14) del swingman larense José Santiago Materán cayó 87-79 en su visita a Mogi das Cruzes.
Con la derrota, Baurú cayó del séptimo al octavo escaño de la clasificación.
El internacional venezolano destacó con nueve puntos, un rebote, una asistencia y un balón recuperado.
Santiago / León Aguilar