Yilber Díaz se presentó a las prácticas de Caribes en Puerto La Cruz

Caribes de Anzoátegui completó su sexto día de entrenamientos de pretemporada en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, con la incorporación de peso del lanzador grandeliga Yilber Díaz, quien se puso de inmediato a disposición del cuerpo técnico aborigen.

Según una nota del departamento de prensa de La Tribu Oriental, Díaz, perteneciente a la organización Diamondbacks de Arizona, se suma al equipo luego de una temporada atípica en la que lidió con lesiones. Durante el año, dividió sus labores entre las categorías Doble A (AA), Triple A (AAA), la Liga de Novatos (Rk) y el equipo de Grandes Ligas (MLB).

Para el derecho, esta representa su primera experiencia con La Maquinaria Indígena de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Tras su llegada a la "Choza", el lanzador expresó su entusiasmo: “Me siento muy agradecido de estar aquí, de que el equipo me tomara en cuenta y dar lo mejor de mí esta temporada. Contento que mi familia pueda venir al “Chico a verme lanzar y con mucha expectativa por vivir la emoción de la fanaticada en el Carrasquel”.

Trabajos realizados

En cuanto a los trabajos realizados en la jornada, se llevó a cabo la segunda sesión de Bateo en Vivo (Live BP). Los lanzadores que participaron en esta práctica fueron Pedro Márquez, Carlos Zamora, Sebastián Perrone y Edwin Guerra.

Puerto La Cruz / Redacción Web