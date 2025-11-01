Yasiel Puig está listo para abordar la nave magallanera

Cada vez se acerca más la llegada de Yasiel Puig a los Navegantes del Magallanes. El cubano, como se anunció en su momento, formará parte de la importación naviera para esta temporada 2025-2026 pero ahora con una actualización en su situación: se adelantó su llegada al país y por consiguiente su participación con la Nave. informó el departamento de prensa del equipo con sede en Valencia,

Puig, de 34 años, inicialmente estaba pautado para incorporarse al equipo a partir del 15 de noviembre, sin embargo, ahora estará dentro de las filas del buque desde el 7 de ese mismo mes, es decir, una semana antes de lo previsto según lo confirmó el Gerente Deportivo, Federico Rojas Zabolotnyj, previo al encuentro de entre los eternos rivales.

“De verdad que estoy agradecido por la oportunidad que me da Magallanes de vestir este uniforme tan grande e icónico”, fueron las primeras palabras del antillano a través del hilo telefónico. “Me he estado preparando lo mejor que puedo para poder ayudar al equipo y a esos grandes compañeros que es conseguir nuestro propósito: llegar primero a la postemporada y luego quedar campeones. Queremos darle esa alegría a los fanáticos”.

Dolencia

El jardinero además aclaró que está recuperado de la lesión que sufrió hace unos meses en el hombro izquierdo mientras veía acción con el Kiwoom Heroes en la KBO, circuito profesional de Corea del Sur, la cual lo limitó a solo 40 encuentros, la ha tratado con tiempo y ya está listo para aportar.

“Lo importante es que estoy listo para apoyar al equipo en lo mejor que pueda, en cualquier rol que quiera el manager y el cuerpo técnico. Quiero llegar y aportar toda mi energía y así seguir luchando”, precisó el jardinero quien además hizo referencia a la victoria ante Leones del Caracas. “Sé que vamos a mejorar y llegaremos a donde queremos estar todos”.

Registros

En par de temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el cubano acumula promedios de .346/.445/.667 con 35 anotadas, 11 dobles, un triple, 12 jonrones y 35 impulsadas tras 45 encuentros disputados, además de llevarse el premio a “Jugador de la Semana” en una ocasión durante la contienda 2023-2024.

“A los fanáticos les digo que vamos a darlo todo, trataremos de darle esa alegría que han querido en los últimos años. Necesitaremos todo su apoyo, cada día, y si en algún momento nos va mal sigan acompañándonos que haremos todo lo posible para retomar las buenas cosas”, cerró el patrullero.

Valencia / Redacción web