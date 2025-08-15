Yangel Herrera y Salomón Rondón tuvieron un estreno discreto en La Liga

Los futbolistas venezolanos Yangel Herrera, del Girona FC, y José Salomón Rondón, del Real Oviedo, tuvieron un estreno discreto en la temporada 2025/2026 de La Liga, primera división del fútbol español.

Ambos jugadores salieron de titulares en sus respectivos equipos este viernes 15 de agosto, pero su rendimiento no fue el mejor y los dos salieron sustituidos sobre la hora de partido.

Girona cayó 1-3 en casa ante el Rayo Vallecano, mientras que el Oviedo perdió 2-0 en su visita al Villarreal CF. Vale acotar que en ese último compromiso el atacante vinotinto Salomón Rondón tuvo la oportunidad de darle la ventaja a los suyos al minuto 14 desde el punto penal, pero el portero rival atajó su disparo.

Arranque en falso

El Girona, que salió con Yangel Herrera en la alineación titular, tuvo un arranque en falso en parte por una actuación para el olvido de su arquero Paulo Gazzaniga. En 20 minutos ya estaban 0-2 abajo ante un Rayo Vallecano que supo capitalizar errores en el estadio Municipal de Montilivi.

Al 18' Jorge De Frutos inauguró el marcador a favor de la oncena madrileña, en una jugada en la que sacó provecho a un fallo en salida de Gazzaniga. Un par de minutos más tarde Álvaro García amplió la ventaja, a pase de De Frutos.

Para colmo de males el guardameta gerundense cometió una infracción dentro del área por la que el árbitro principal le sacó tarjeta roja y pitó pena máxima. Pese a ser revisada en el VAR, la acción se mantuvo en Isis Palazón colocó el 0-3 al 45'.

En el segundo tiempo ya el panorama estaba cuesta arriba para los catalanes, que lograron descontar al 57 con un tanto de Joel Roca. El venezolano Herrera fue sustituido al 70 y entre otras cosas tuvo 10 pérdidas de balón.

Fallo doloroso

Salomón Rondón salió al estadio La Cerámica como uno de los jugadores de mayor jerarquía en el Real Oviedo, que jugó un partido de primera división luego de 24 años. Ese recorrido lo hizo merecedor de la responsabilidad de ejecutar un penalti al 14', pero desafortunadamente para él y su equipo lo falló.

El desacierto y el hecho de que al 27' el Oviedo quedó con un jugador menos por la expulsión de Alberto Reina cambiaron por completo el rumbo del partido, que pasó a ser un monólogo del Villarreal.

Un par de minutos más tarde Etta Eyong colocó el 1-0 a favor del submarino amarillo, mientras que Pape Gueye puso el 2-0 al 36'. Salvo un cabezazo de Rondón, que salió al 63', y alguno que otro acercamiento, la visita no tuvo mayor oportunidad de descontar.

Aramburu

El otro venezolano que de momento estará en La Liga es Jon Aramburu con la Real Sociedad. El lateral derecho probablemente sea titular en el choque entre los vascos y el Valencia en el estadio de Mestalla el sábado 16 de agosto a las 3:30 pm.

Barcelona / Javier A. Guaipo