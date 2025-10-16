Windi Graterol le ganó el duelo a Ányelo Cisneros en Argentina

El pivote venezolano Windi Graterol rozó el doble-doble y le ganó el duelo a su compatriota Ányelo Cisneros, con la victoria 69-61 de La Unión de Formosa sobre Gimnasia de Comodoro, en la continuación de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina.

Tras caer 16-15 en el primer cuarto, los dirigidos por el entrenador Guillermo Narvarte arremetieron con parcial 21-11 para irse al descanso con dominio de 36-27. Con Cisneros a la cabeza, los verdes intentaron remontar, pero fue insuficiente.

Por los ganadores y líderes del circuito, Graterol resultó clave con 10 puntos y nueve rebotes, en tanto que Cisneros destacó con 14 contables, ocho capturas, cuatro pelotas recuperadas y un tapón.

Oberá de Guerra cayó

Oberá no tuvo inconvenientes para doblegar a Unión de Santa Fe del base venezolano Yeferson Guerra.

El Tatengue no conoce la victoria en la incipiente Liga de Argentina.

Guerra figuró con 11 tantos, siete rebotes y una recuperación.

Santiago / León Aguilar