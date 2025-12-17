Windi Graterol dominó los tableros en victoria de La Unión de Formosa en Argentina

El pivote venezolano Windi Graterol se adueñó de los tableros y La Unión de Formosa no tuvo sobresaltos para derrotar 85-66 a Argentino de Junín, en la jornada dominical de la Liga de Básquet de Argentina.

Graterol figuró con seis puntos, tomó 10 rebotes y recuperó una pelota, para que los dirigidos por el entrenador Guillermo Narvarte mejoraran su registro a 10-5 y permanecieran sólidos en la segunda posición del certamen, escoltando al líder Ferrocarril de Oeste (11-1).

En el Estadio Socios Fundadores, Gimnasia de Comodoro fue dominado 87-80 por Oberá Tenis Club. Agustín Broca, con cuatro triples en seis intentos, fue la pesadilla de los dirigidos por Pablo Favarel.

Por los vencidos, el alero venezolano Ányelo Cisneros destacó con nueve puntos, un rebote y una asistencia, mientras que el pivot sucrense Jesús Centeno no jugó.

Ascanio y Mijares cayeron

En otro encuentro del circuito gaucho, Ferrocarril de Oeste mantuvo su paso arrollador para vencer 87-83 a Olímpico de La Banda.

Con registro de 4-9, Olímpico marcha en la 17ma casilla de la tabla.

Por los derrotados, el alero venezolano José Ascanio se distinguió con siete contables y un balón recuperado, mientras que “El Zancudito” Edwin Mijares resaltó con cinco tantos, dos rebotes y dos asistencias.

Urbina tampoco tuvo suerte

En el Estadio Raúl Argentino Ortiz, el local, San Martín de Corrientes, dominó a placer 85-63 a Platense.

Por El Calamar, el base armador Anthoan Urbina dio una asistencia en 3:14 minutos de acción.

Santiago / León Aguilar