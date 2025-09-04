Wilson Contreras remolcó cuatro carreras en triunfo de los Cardenales

El venezolano Wilson Contreras fue una verdadera grúa en la victoria de los Cardenales de San Luis 5-1 sobre los Atléticos, en duelo de la jornada del miércoles en el béisbol de Grandes Ligas.

Contreras remolcó cuatro de las cinco carreras de los pájaros rojos en el desafío que se jugó en el Busch Stadium, que además fue el tercero de una serie que terminó 2-1 a favor de San Luis.

El carabobeño impulsó dos rayitas en el tercer episodio con un sencillo al jardín derecho y en la misma secuencia fue puesto out intentando llegar a segunda base. Luego en el octavo capítulo soltó un batazo por la pradera izquierda, que se convirtió en triple por una mala lectura del patrullero Tyler Soderstrom, y empujó dos carreras más.

Contreras, primera base y cuarto bate de los Cardenales, en total se fue de 4-3 con las cuatro impulsadas para llegar a 78 en la presente campaña. Además el triple fue el primero de la campaña y el número 11 en sus 10 años de trayectoria en Las Mayores.

Vale acotar que el pelotero venezolano no conectaba un batazo de tres almohadillas desde la contienda 2022, cuando todavía era pieza de los Cachorros de Chicago.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo