Wilson Contreras conecta emotivo jonrón y dedica su actuación a Venezuela

El receptor venezolano Willson Contreras protagonizó este martes un emotivo momento en las Grandes Ligas al conectar un cuadrangular que dedicó a su país natal en medio de una visible conmoción.

El estelar careta estalló en lágrimas tras cruzar el plato, en un gesto de profunda conexión con la realidad que afronta su tierra de origen. Posterior al encuentro, el pelotero criollo manifestó que el estacazo de cuatro esquinas tuvo una dedicatoria exclusiva para todos sus compatriotas.

"Esta actuación es para mi país. Duele mucho ver la difícil situación que se vive allá todos los días", expresó Contreras con la voz entrecortada ante los medios de comunicación en el vestuario de Boston Red Sox.

El estacazo no solo sumó a la causa de su equipo en la jornada de las Mayores, sino que además generó de inmediato un fuerte impacto en las redes sociales, donde miles de aficionados venezolanos agradecieron el respaldo y la empatía de la figura del Big Show.

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Puerto La Cruz / Redacción web