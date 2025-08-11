El receptor de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, no tuvo piedad con el pitcheo de los Mets de Nueva York durante el fin de semana. Los lupulosos barrieron en la serie de tres encuentros y tanto el sábado como el domingo tuvieron al venezolano como protagonista.

Contreras sacó a relucir su poder en casa, el American Family Field, y en total conectó tres cuadrangulares, dos de ellos en la jornada dominical. Además fue vital para que su equipo extendiera a nueve la racha de victorias al hilo y así mantenerse firme en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

El careta carabobeño llegó a 12 vuelacercas y a 52 carreras empujadas en la presente campaña, en una divisa que ha logrado la que es de momento su segunda mejor seguidilla de éxitos en la contienda (la más larga es de 11) sin uno de sus mejores peloteros: el zuliano Jackson Chourio, quien es baja desde hace dos semanas por lesión.

Poderoso

En el compromiso del sábado, que Milwaukee ganó 7-4, Contreras conectó un bambinazo de dos carreras en el séptimo capítulo para redondear el rally de cuatro anotaciones en esa entrada y concretar la remontada lupulosa.

Luego el domingo despachó par de batazos de cuatro esquinas, en total remolcó tres rayitas y anotó dos en la victoria de los Cerveceros 7-6 sobre la novena de la "gran manzana".

Con el lauro del viernes, con pizarra de 3-2, la novena de Wisconsin pasó la escoba y además provocó que Nueva York se alejara de la punta de la División Este del viejo circuito.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo