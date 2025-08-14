William Contreras mantiene su buen momento ofensivo con Milwaukee

Agosto hasta el momento ha sido un mes redondo para William Contreras y sus Cerveceros de Milwaukee. La tropa lupulosa acumula 12 victorias consecutivas y el careta venezolano suma 12 carreras empujadas y al menos un imparable en los últimos cinco desafíos.

Por ejemplo la noche del miércoles 13 del presente mes Milwaukee superó a los Piratas de Pittsburgh en el American Family Field con pizarra de 12-5 y allí el receptor carabobeño empujó cuatro rayitas.

Vale destacar que el conjunto dirigido por Pat Murphy mantiene un ritmo arrollador desde hace varias semanas. En 31 partidos registran 27 triunfos y solo cuatro reveses para un balance de 76-44, que los ubican como el mejor equipo de todas las Grandes Ligas en la actualidad.

Contreras productivo

En el cuarto capítulo del choque entre lupulosos y filibusteros William Contreras sonó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar una carrera, que representó la cuarta anotación de ese capítulo y el 6-0 parcial en la pizarra.

Luego en la sexta entrada, después de que Piratas se acercara peligrosamente, el careta de Puerto Cabello fletó dos más con otro imparable, esta vez a la pradera derecha, para el 8-5 transitorio.

Un inning más tarde Contreras impulsó la cuarta carrera de la jornada en su cuenta personal al tomar un boleto con las bases llenas. En total se fue de 3-2 con par de pasaportes y las cuatro impulsadas con las que llegó a 59 en la actual campaña.

Además el careta totaliza 10 inatrapables en los últimos cinco compromisos y en total suma 16 en el mes de agosto, donde también tiene par de cuadrangulares.

Cerrojo seguro

El joven relevista de los Cachorros de Chicago, Daniel Palencia, consiguió su juego salvado número 16 en el triunfo de los oseznos 4-1 sobre los Azulejos de Toronto. El nativo de San Carlos, estado Cojedes, trabajó una entrada en blanco en la que ponchó a un rival.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo