 VV denuncia la detención de un coordinador en el oeste de Venezuela

Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, alertó sobre la detención de su coordinador electoral del estado Trujillo (oeste), Juan Enrique Pérez, la noche del sábado, y denunció que desconoce su paradero desde entonces.

En la red social X, la formación señaló que funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) "llegaron a su lugar de resguardo, en el estado Lara (también oeste), y se lo llevaron a la fuerza, sin orden judicial, vulnerando sus derechos humanos".

VV exigió "información de su paradero y su libertad inmediata".

Según el Comité de Derechos Humanos de este partido, suman 112 los activistas y dirigentes de VV detenidos.

Petición de Machado

Este domingo, María Corina Machado pidió al papa León XIV interceder por los presos políticos en el país, con el fin de que estos sean liberados antes de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) hizo un llamado a los venezolanos, a través de X, a firmar de manera digital una carta abierta dirigida a León XIV, en la que le solicitan que pida al Gobierno del presidente Nicolás Maduro liberar de forma "inmediata e incondicional" a todos estos detenidos, que la ONG Foro Penal cifra en 823.

En la misiva, advierten que "ha escalado dramáticamente" la "grave crisis de derechos humanos" en el país, donde, denuncian, "las detenciones arbitrarias ya no se limitan a líderes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales".

El Gobierno y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan varios partidos opositores y organizaciones.

Caracas / EFE