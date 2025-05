Voz Comunitaria | Vecinos de Los Chaimas piden conciencia a los conductores y mejorar el servicio eléctrico

Aunque la urbanización Los Chaimas de Cumaná es considerada una buena zona, sus habitantes denuncian algunas irregularidades que afectan su día a día.

La vecina Michelle Ramírez dijo que una de las principales fallas son los cortes eléctricos, que aunque está ocurriendo en varias zonas, “pareciera que aquí no fallan”.

Comentó que los apagones no tienen horarios fijos, lo cual no les permite tomar previsiones. “Esto ha sido una falta de respeto, no hay notificaciones ni nada, cuando se queman las cosas quién responde”.

Por otra parte, María Segura, residente de la calle Principal, ratificó que los horarios descontrolados de los apagones generan malestar en la comunidad.

“En ocasiones se va más de una vez en el día, por lo cual ya no podemos decir que sean cortes programados. Se trata de falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico”.

Pidió a las autoridades competentes dar una respuesta a este problema, ya que la situación económica no está como para reponer los electrodomésticos que se dañen.

Inconsciencia

La moradora Adelaida Rodríguez refirió que otra deficiencia que están padeciendo es la inconsciencia de los conductores que transitan por la vía Principal.

“Esto no es una autopista, es una vía por donde cruzan muchas personas, incluyendo niños, y los carros pasan volando. Tememos que ocurra una tragedia”.

Detalló que esta semana mataron a una perrita en la urbanización. “Cuando escuchamos, la perra estaba muerta en la avenida, así como pasó con la mascota puede pasar con cualquiera de los que vivimos por aquí”.

Laura Jiménez, otra vecina de esa área residencial, coincidió en que cruzar esta avenida es un riesgo. “Nadie frena, vienen volando y son incapaces de darte paso”.

Esto no solo es una zona residencial sino también comercial, “es necesario que las personas entiendan esto y tomen conciencia”.

Cumaná / GL – Corresponsalía