Voluntad Popular activó puntos naranjas en diferentes zonas de Anzoátegui este domingo

Luego de un denominado repliegue táctico forzado, tras la persecución y detenciones de personas que se produjeron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Voluntad Popular (VP) realizó su primer Despliegue Operativo Nacional del año 2026, este domingo 26 de abril.

En Anzoátegui el partido programó 104 actividades presenciales, entre las cuales destaca la activación de puntos naranja para captar nuevos militantes.

Así lo informó el coordinador de organización de la tolda naranja en la entidad, Rafael Bottaro, quien precisó que también hubo sitios de registros juveniles en lugares concurridos, como avenidas y plazas.

"Esta actividad fue un éxito a nivel nacional, estuvimos en los 335 municipios del país. En Anzoátegui agendamos 104 actividades y la gran mayoría fue ejecutada. En municipios como Independencia y McGregor no se pudo por la lluvia, pero en el resto de municipios se lograron las actividades a pesar de la lluvia", acotó.

Aunado a eso, el dirigente señaló que varias coordinaciones de VP, entre esas, la de asuntos electorales, movimientos sociales, mujeres, formación, gremios y trabajadores, también tuvieron reuniones ayer con representantes de cada una de estas áreas para analizar la situación política del país y afinar detalles para los venideros eventos que se desarrollarán en el país.

"Voluntad Popular reafirma que el partido está fuerte y listo, tiene presencia en los 21 municipios, y estamos preparados para seguir siendo vigilantes de la transición que empezó el 3 de enero y que ya hemos empezado a ver cambios, como la Ley de Amnistía y la de Hidrocarburos, así como la limpieza en el Poder Judicial y el Poder Moral, tenemos la confianza de que pronto se hará lo propio en el Poder Electoral. Estamos esperando que convoquen elecciones limpias pronto para participar y apoyar a nuestra candidata, que no es otra que María Corina Machado. Estamos buscando que el país se encauce hacia una institucionalización y democratización, que sea un país normal y de bienestar", resaltó.

Situación postelectoral

El representante estadal de VP aprovechó la oportunidad para explicar a la ciudadanía que luego de las elecciones presidenciales de 2024 les tocó replegarse de manera obligatoria, debido a que la organización sufrió una "persecución bárbara".

"El 28 de julio fue una fiesta electoral, sin duda alguna, cada quien hizo lo que tenía que hacer, la sociedad civil se involucró de manera espontánea, cuidaron los centros, pusieron transporte, comida, eso fue lo que vio el pais y luego ocurrió lo que vio el país. Por eso tuvimos que guardarnos. Voluntad Popular, hace tres semanas, recibió la liberación de sus últimos presos políticos luego de 12 años, donde siempre tuvimos presos, entre esos nuestro líder nacional, Leopoldo López. Por primera vez podemos decir que Voluntad Popular no es perseguido, ni tiene presos políticos. El último fue un dirigente del estado Lara liberado hace dos o tres semanas. Pasó lo que pasó, pero Voluntad Popular, en ese repliegue táctico, siempre mantuvo contacto y organización con nuestras filas", aseguró Bottaro.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez