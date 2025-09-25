Vocero de la Federación Bolivariana de Transporte en Bermúdez confirmó aumento del pasaje urbano

El presidente de la Federación Bolivariana de Transporte en el municipio Bermúdez, en el estado Sucre, Luis Zapata, confirmó que ya está en Gaceta Oficial 43.218, el aumento de la tarifa de transporte urbano, que pasó de 25 bolívares a Bs 40.

El dirigente gremial manifestó su insatisfacción por la medida, que considera no cubre las expectativas del sector, acuciado por la inflación y las constantes alzas del dólar.

Agregó que se trata de un aumento que ya se devaluó, mientras los bonos de guerra si se indexan mensualmente a la tasa del Banco Central, el pasaje no.

Se quejó de que, pese a que hay una lista de precios de los productos básicos, son precisamente éstos los que aumentan todos los días, así como los servicios. “Son las situaciones que estamos presentando”.

Dijo que Bs 40 representa 25% del valor del dólar y lo que piden es que se mantenga la evaluación para un alza de 25% mensualmente.

Desacuerdo

Sin embargo, los usuarios no fueron tan indulgentes con la medida. María Quijada, vecina de Guayacán de las Flores, manifestó su descontento, porque igual la plata no alcanza y quien paga cuatro pasajes diarios deberá cancelar Bs 120. “Habrá que parirlos”.

Miguel Urbina, habitante de los bloques de Tío Pedro, pidió más supervisión en las unidades porque ignoran los pasajes preferenciales y maltratan a estudiantes y adultos mayores.

Miriam Suárez, vecina de Playa Grande, dijo que habrá que resignarse como siempre y pagar lo que cobran, pero pidió a los choferes que sean justos y que controlen a los colectores.

Juan Urbano, vecino de Cusma, señaló que como siempre quedarán pendientes las ofertas de mejoras y de un servicio más eficiente. “Con cada aumento es lo mismo y no mejora nada el enfermo”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano