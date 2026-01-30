Vocero cubano acusó a EE.UU. de buscar un "genocidio" al tratar de bloquear el petróleo

El presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, acusó este jueves al Gobierno de EE.UU. de tratar de buscar un "genocidio" con su decisión de imponer aranceles a quien venda o suministre petróleo a la isla.

El comentario, emitido en una sección especial del noticiero nocturno de la televisión estatal cubana, es la primera reacción desde la isla a la medida estadounidense. El Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente.

"¿Qué se busca? Se busca un genocidio del pueblo cubano y, de materializarse por los aranceles, el efecto sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,… en resumen, toda las esferas de la vida, la asfixia del Gobierno estadounidense", argumentó.

El periodista oficialista negó además todas las afirmaciones contenidas en el decreto presidencial para justificar la decisión de calificar a Cuba como de un peligro para la seguridad nacional y, en consecuencia, aplicar medidas.

"Cuba no es una amenaza para seguridad nacional y nunca lo ha sido", afirmó Legañoa subrayando que la isla garantiza la "seguridad" en la frontera sur de EE.UU., que coopera con su vecino en ese ámbito y que no promueve el terrorismo.

Negó asimismo que en el territorio nacional haya "instalaciones de la inteligencia" de Rusia o "cualquier otro país" y que Cuba dé "refugio" a organizaciones terroristas o que el Gobierno estadounidense considera terroristas.

También calificó de mentira que en la isla se persiga o torture a opositores políticos.

La nueva medida de EE.UU. contra Cuba, concluyó, es un "acto de agresión", "otro zarpazo del imperio".

EE.UU. anunció este jueves el decreto presidencial tras semanas de advertencias luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y forzado el cierre del suministro de petróleo venezolano a La Habana, cuando Caracas había sido hasta entonces su principal proveedor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tras el anuncio que "Cuba no podrá sobrevivir" sin petróleo.

La Habana / EFE