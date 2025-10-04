Vinícius y Mbappé pueden con el Villarreal y Real Madrid alcanzó un triunfo

Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 47 y en el 69, éste de penalti, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, en el 81, dieron la victoria al Real Madrid ante un Villarreal (3-1) en el que marcó el georgiano Georges Mikautadze en el minuto 73.

El uruguayo Santiago Mouriño fue expulsado en el minuto 77 tras ver dos cartulinas amarillas, mientras que Mbappé tuvo que dejar el terreno de juego en el 83 con molestias en el tobillo derecho.

En una noche en la que su club necesitaba una buena actuación de sus atletas, el reencuentro de Vinícius con la mejor de sus imágenes, el futbolista desequilibrante que acarició el Balón de Oro, confirmó la reacción del Real Madrid en LaLiga EA Sports de fútbol español, levantándose del golpe del Metropolitano con un triunfo de firmeza en un duelo grande ante el Villarreal. El Real Madrid respondió ante un rival de grandeza en LaLiga. De la goleada recibida en el derbi madrileño al triunfo trabajado ante el Villarreal con un factor desequilibrante: Vinícius. Derribó la fortaleza de un bloque armado por Marcelino García Toral.

Sorprendió sentando de inicio a sus dos referentes ofensivos, Mikautadze y Pepé. Su objetivo era un partido largo, defender bien, esperar el momento y atacar con velocidad. Así contuvo al Real Madrid en el primer acto. Superando los momentos de empuje madridista sin encajar y castigando el espacio para perdonar la ocasión más clara, un mano a mano de Oluwaseyi con Courtois del que salió vencedor el portero belga. Cuando pasó al plan b, nada más arrancar el segundo acto, su plan se desplomó.

Era un partido en el que Xabi Alonso debía mostrar autoridad ante su plantilla para ganar respeto. Ante la contundencia de Fede Valverde en su preferencia en la demarcación en la que quiere jugar, su técnico le dejó claro que las necesidades del equipo están por encima de los deseos individuales. Sin Carvajal ni Trent le necesita en el lateral derecho. Su rendimiento en el centro del campo tampoco defiende su continuidad y el uruguayo regresó al sitio donde no desea jugar. Y donde brilla más.

Más duro de asumir es su situación para Bellingham, la sorprendente apuesta de Xabi en el once del derbi, al que no encuentra sitio en el once. Fuera de la convocatoria de Inglaterra y suplente en el Real Madrid. La continuidad para Ceballos, buscando socios a Güler en la construcción, deja sin espacio al inglés porque el 4-3-3, de momento, es tan innegociable como la presencia de Mastantuono.

Actitud

Aunque el argentino, todo pundonor, ve de cerca el éxito sin abrazarse a él. El único error del Villarreal en salida de balón impulsó en segundos lo que el Real Madrid buscaba durante 22 minutos. Mbappé habilitaba a Mastantuono, con todo para marcar, el portero superado, y estrellaba su disparo de zurda en el único defensor, Renato Veiga, que salvaba el gol con la rodilla.

En el dominio madridista, la asociación continua, la presión alta, asomó una versión reconocible de Vinícius. Rápido desde el inicio, con confianza renacida en cuanto mejoró el físico para desafiar rivales en carreras que hicieron sufrir a Mouriño. Se libró en la primera de la tarjeta, no en la segunda para condicionar su marcaje en una noche que fue una pesadilla por la insistencia del brasileño y que acabó en expulsión.

Mientras, la sociedad Güler-Mbappé se busca en cuanto pueden. Se asocian con los ojos cerrados y el zurdazo de Güler, cerca del travesaño, daba forma al primer aviso madridista. En un partido difícil para Kylian, incómodo entre centrales, sin que sus compañeros encontraran líneas de pase a sus movimientos, el francés se inventó la única de la que dispuso. En una baldosa, ante dos rivales y con un disparo seco que detuvo Arnau Tenas.

El partido estaba en las botas de Vinícius, que crecía en cada acción que intentaba. Ponía un balón medido, suave, a la cabeza de Tchouaméni que perdonaba en su remate pegado al poste. Sumada a la de Mastantuono daban forma a los minutos más difíciles del Villarreal antes de cerrar el primer acto perdonando a Courtois. El duelo con Oluwaseyi y un disparo al aire de Moleiro.

El choque de la zona alta que medía al Real Madrid se decidiría en la segunda parte. Y lo hizo pronto porque el factor fortuna se puso de cara del que más lo buscó. Vinícius, en el 47, encontraba el premio cuando su disparo, rumbo a la portería, lo desviaba Comesaña a la red. El Villarreal estaba obligado a dar un paso al frente que ya estaba previsto por los cambios en el descanso de Marcelino.

La nueva aparición del brasileño

Así perdonó Pepé nada más superarse la hora del duelo y por si había espacio a la duda, apareció Vinícius de nuevo para enterrarla. En carrera buscó el penalti de Rafa Marín, cuyo buen partido tuvo un borrón cuando cayó en la trampa del brasileño al meter el cuerpo. La pena máxima dio paso al gesto de Mbappé. Entendía que era el partido de Vini y merecía el gol. Le cedió el lanzamiento y el brasileño, con mal golpeo, firmó el doblete con Arnau tocando el esférico con el codo.

Ya no había freno para Vinícius que ponía en bandeja el gol del renacer a Bellingham, que perdonaba y mostraba frustración dando una patada al poste, segundos antes de lanzarse en un segundo intento a servicio de Fede Valverde. Más cerca de su imagen en banda, poderoso en coberturas en defensa y asomando en ataque.

Cuando más cómodo estaba el equipo de Xabi Alonso en el partido, un despiste a la espalda de Camavinga y la calidad de Mikautadze devolvían la emoción. Su derechazo seco desde la frontal apretaba de nuevo el partido. Pero Vinícius mandaba a la caseta a su marcador, Mouriño, que veía su segunda amarilla por un agarrón en carrera.

Era el golpe definitivo a un partido que creció en belleza en el segundo acto. Con el desquite desde el esfuerzo de Bellingham, para robar un balón lanzándose al césped en zona alta, que acabó con el regalo de gol de Brahim a Mbappé para extender su mejor momento goleador antes de marcharse del partido con molestias en un tobillo.

Madrid / EFE