Villarroel tiene como prioridad atender los servicios públicos en el municipio Anaco

La candidata opositora a la alcaldía de Anaco, Jean Mariel Villarroel, tiene clara la prioridad de su plan de gobierno para el municipio gasífero: atender los servicios públicos para dar respuesta a la crisis eléctrica, los problemas con la escasez de agua y las fallas del aseo urbano.

"Los servicios públicos han sido parte de las grandes dolencias de nuestros anaquenses, son una queja al unísono que estamos dispuestos a atender. La crisis eléctrica, del agua y el aseo urbano se llevan una buena tajada de las críticas. Lo que hacen con los anaquenses es inhumano y mercantilista", expresó Villarroel al ser consultada sobre el tema.

La dirigente que viene de las filas de Copei y tiene el apoyo de otros catorce partidos políticos, agregó que tanto los comerciantes como los emprendedores están siendo golpeados, pues, a su juicio, el ataque que reciben con los impuestos cercena su derecho al trabajo y crecimiento económico.

Acotó que en su gestión esa falta de apoyo no existirá porque sus propuestas gubernamentales abarcan todos esos problemas, incluyendo la vialidad, "que también es un mal terrible que se ha instalado en buena parte del municipio".

Una jornada de esperanza

Sobre las expectativas de la aspirante a dirigir el gobierno local, con respecto a los comicios municipales convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el domingo 27 de julio, cuando se escogerán 335 alcaldes y 2.471 concejales en todo el territorio nacional, aseguró que será una jornada llena de gloria y esperanza. "Nuestro mensaje ha sido de resiliencia. Y sólo votando en familia y rodeados de fe vamos a lograr el cambio por el Anaco posible".

Aseveró que durante sus recorridos por los sectores anaquenses ha notado gran receptividad y la urgencia de la colectividad de ser escuchada. "Hasta al más pinta'o se le parte el alma al escucharlos hablar con tanto dolor de sus desafíos y carencias. El malestar es muy grande y esas ganas de salir adelante y vivir con dignidad serán el motor clave para este domingo 27 de julio", indicó.

No hay que rendirse

Villarroel fijó posición sobre la razón por la cual hay que ejercer el derecho al voto a pesar de que el ente rector no ha publicado las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, alegando que no hay que rendirse.

"La peor lucha y diligencia es la que no se hace, no debemos rendirnos y quedarnos de brazos cruzados, mientras que la vida pasa y seguimos teniendo gobiernos locales ineficientes, ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos y dejamos que el miedo se quede con nosotros? Esa jamás debe ser una opción.Quieren mutilar nuestra esperanza y que pensemos que no salir a votar es un acto de rebeldía, y no, es una seguidilla al Gobierno porque durante mucho tiempo la desesperanza y la desmotivación han sido el juego de algunos pocos que no creen en el diálogo a puertas abiertas y que desestiman el voto como herramienta única de transformación", expresó.

En su opinión, la salida real a los problemas del país no es destinatario enfundar un arma o incitar al pueblo a tomar las calles de forma violenta, sino que está en el voto y añadió que "quedarnos en la puerta de nuestra casa viendo el mundo arder no puede ser jamás un vía de cambio".

Invitó a los electores a votar por ella y se definió como "una mujer que tiene guáramo, ganas de trabajar y mucha sensibilidad social".

Anaco / Danela Luces