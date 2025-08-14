Vicepresidenta dice que fiscal de EEUU sigue con "ridículo show" contra Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, persiste en su «ridículo y barato show» contra el gobernante Nicolás Maduro, luego de que la funcionaria estadounidense informara sobre la incautación de más de 700 millones de dólares en activos que relacionó con el líder chavista.

«Pam Bondi exhibe sin vergüenza un render de cartón para persistir en su ridículo y barato show contra el presidente Nicolás Maduro», manifestó Rodríguez en su canal de Telegram, donde compartió la foto de una casa.

A su juicio, Bondi «no puede sacarse de su mente la isla de Epstein» y «sus fantasmas no la dejan dormir», en referencia al caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, y quien se suicidó en prisión en 2019, según la versión oficial.

El miércoles, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que Bondi, en vez de explicar «su papel en encubrir los crímenes» de Epstein, inventa «un cuento» contra Maduro.

Ese día, la fiscal general de EE.UU. destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro.

«Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa», afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Bondi explicó que los activos confiscados a Maduro incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

Según el canciller venezolano, la fiscal general «quiere hacer pasar como bienes personales dos aviones del Estado venezolano, robados con complicidad de Luis Abinader (presidente de República Dominicana) y llevados a EE.UU.».

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

La acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico fue rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que el Cartel de los Soles es un «invento» de Estados Unidos.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela pidió este miércoles la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como «amenazas directas de intervención militar» por parte de EE.UU., después de que Trump defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación.

Caracas / EFE