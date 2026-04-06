Vente Venezuela realizará pleno de dirigentes en zona norte de Anzoátegui

El partido opositor Vente Venezuela llevará a cabo su primer pleno de dirigentes en la zona norte del estado Anzoátegui, luego de varios meses marcados por la clandestinidad y actividades virtuales.

El encuentro, dirigido a coordinadores y equipos políticos de los 21 municipios, se realizará este sábado 11 de abril en un lugar de Barcelona que, por razones de seguridad, aún no será revelado, informó Pedro Galvis, responsable encargado de la tolda azul en la entidad.

Galvis añadió que en la actividad estará presente el coordinador de organización nacional y expreso político, Henry Alviarez.

"Los objetivos del pleno son informar a los dirigentes del partido de todo el estado las directrices inmediatas y hacer una revisión del estado de su organización", explicó.

Registro y caso de detenido

El responsable actual de Vente-Anzoátegui indicó, además, que en aras de seguir fortaleciendo las estructuras del partido, en Semana Santa llevaron a cabo dos jornadas de registro de nuevos afiliados en playa Lido, en Lechería.

"En esas jornadas se registraron más de 500 nuevos afiliados. Unas actividades similares se realizaron en los municipios Libertad, Anaco y Freites", precisó.

Al ser consultado sobre el coordinador de Vente en Independencia, José Barrientos, quien suma 166 días detenidos, Galvis expresó que "todavía se mantiene recluido, sus familiares tienen previsto entrevistarse en la embajada de los Estados Unidos, con los representantes diplomáticos acreditados, para que medien en su liberación".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez