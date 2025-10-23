Venezuela ya no será sede la primera Copa América de béisbol

A través de un comunicado publicado en su página web, la Confederación Panamericana de Béisbol anunció que Venezuela ya no será sede de la primera Copa América de la disciplina, que ahora se jugará en su totalidad en Panamá.

Dicho torneo, que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre, estaba pautado para jugarse en dos naciones. No obstante, el ente indicó que "Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento".

Pese a este cambio, el alto mando de la selección nacional se mantiene trabajando en la conformación del equipo y un par de días atrás anunciaron que Néstor Corredor será el mánager. Además, el mismo estratega dijo en una entrevista en televisión que ya tienen gran parte del roster definido, aunque de momento no se ha revelado.

A definir

De acuerdo al comunicado de la Confederación Panamericana de Béisbol, la próxima semana se darán a conocer los detalles de dónde se jugará el Grupo A del certamen. Este era el que se iba a disputar en suelo venezolano, puntualmente en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

Vale acotar que además de Venezuela, en esa zona están República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba. En la parcela B, cuya acción será en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, está el anfitrión junto a Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo