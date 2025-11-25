Venezuela ya entrena de cara al comienzo del premundial de baloncesto

La selección de baloncesto de Venezuela ya entrena en Cali, Colombia, donde el próximo jueves 27 de noviembre comenzará su camino al mundial de Qatar 2027.

El conjunto ahora dirigido por el español Francisco "curro" Segura enfrentará al quinteto colombiano por partida doble, en duelos correspondientes a la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo. El primer choque será en suelo cafetero y el segundo (domingo 30) en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda.

Vale acotar que el seleccionador trabaja con sus 12 convocados definidos. La lista fue anunciada este martes 25 del corriente por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) y en ella resaltan nombres como Michael Carrera, Néstor Colmenares, David Cubillán y Windi Graterol, además del guanteño Carlos Fulda.

Completan el grupo de citados los jugadores Elian Centeno, Franger Pirela, Yohanner Sifontes, Enrique Medina, Anyelo Cisneros, José Materán y Yeferson Guerra.

Entre los que estuvieron en la lista de preseleccionados y que no pasaron el corte destacan José Ascanio y Edwin Mijares, aunque de manera extraoficial se conoció que ambos están lesionados.

Otros que eran habituales en el tiempo reciente y que aparentemente quedan fuera por decisión técnica son Fabrizio Pugliatti y Fernando Fuenmayor.

Filosofía

El seleccionador Segura habló para el departamento de comunicaciones de la FVB en días pasados y en la entrevista resaltó que en su filosofía el equipo debe jugar disciplinado, alegre y agresivo.

Agregó que para él es muy importante que cada uno conozca su rol, que las normas en ofensiva y defensiva queden claras, para de ahí en adelante disfrutar del juego.

También dijo estar muy contento e ilusionado de volver a un país donde tuvo una etapa exitosa (Gigantes de Guayana en 2016) y cree que el aporte de los experimentados será muy importante.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo