Venezuela y Estados Unidos inspeccionan los avances de su acuerdo petrolero

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al encargado de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, John Barrett, inspeccionaron este viernes los avances del acuerdo petrolero que suscribieron ambas naciones en agosto pasado y que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

"Nosotros queremos mostrarle al país los avances, que se sepa que no nos quedamos en el tintero (...) que vamos más allá, vamos a la acción y vamos a la producción", señaló la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los funcionarios revisaron la producción en un campo petrolero del estado Zulia, donde, de acuerdo a Rodríguez, se logró la producción este viernes de 115.000 barriles y se proyecta llegar a diciembre con 120.000 barriles diarios.

La presidenta sostuvo que el objetivo es que la nación caribeña sea uno de los principales productores de crudo del mundo y que esa productividad se traduzca en la vida diaria de los venezolanos con salarios, hospitales públicos, escuelas, servicios públicos, vialidad.

"Allí va el desarrollo de Venezuela y queríamos mostrar justamente el impulso productivo que le estamos dando a la industria de los hidrocarburos y cómo puede encadenarse con otros motores de la economía", agregó.

Por su parte, Barrett dijo que es impresionante el trabajo que ya se está haciendo en medio del acuerdo petrolero.

Estados Unidos y Venezuela retomaron el 30 de marzo pasado sus relaciones diplomáticas que Nicolás Maduro rompió en 2019.

Tras la detención de Maduro y el restablecimiento de los lazos comunes, ambos países han llegado a llamarse "socios" y "amigos" en medio de diversos convenios firmados en materia de petróleo, oro y minería. En agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Gobierno de Donald Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de haber retirado las sanciones contra la presidenta encargada y a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez.

Caracas / EFE