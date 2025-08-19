Venezuela venció a Nicaragua en el último amistoso previo a la Americup

La selección de baloncesto de Venezuela venció a su similar de Nicaragua con marcador de 85-84, en lo que fue el último partido amistoso de ambos equipos de cara a la Americup 2025, que se estará llevando a cabo desde el próximo viernes en suelo nicaragüense.

El compromiso se disputó la noche del lunes 18 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, que será la sede del evento. Allí la tropa dirigida por Ronald Guillén tuvo a Yohanner Sifontes como gran figura, pues fue el máximo anotador con 21 puntos, 15 de ellos conseguidos en el tercer cuarto.

Fue una victoria ajustada y sufrida, pero la segunda consecutiva del equipo (luego de vencer a Colombia el sábado), lo que va sumando en la confianza de una selección llena de juventud que tendrá un estreno complicado en el evento continental ante Canadá.

En aprietos

En varios tramos del compromiso Venezuela estuvo en aprietos e incluso por debajo en el marcador ante una selección de Nicaragua que históricamente ha estado lejos del alto nivel competitivo del continente. De hecho participará por primera vez en una Americup y lo hará por su condición de anfitrión.

Durante el primer cuarto "la vinotinto de las alturas" marchó sin mayores contratiempos y el manejo de la pizarra lo siguió en el segundo parcial, donde llegó a tener ventaja de 10 unidades. Sin embargo, los locales apretaron tuercas y remontaron para irse al descanso arriba 47-45.

En el tercer período los nicaragüenses mantuvieron el ritmo ante una Venezuela a la que se le cerró el canasto por alrededor de cuatro minutos. No obstante, apareció la figura de Yohanner Sifontes para sumar 15 contables, nueve de ellos desde el perímetro, e inclinar la balanza a favor de la visita.

Los últimos 10 minutos fueron de alta intensidad y emoción, pues cuando parecía que Venezuela comenzaba a allanar su camino al triunfo apareció Nicaragua y empató las acciones a 82. Un triple de David Cubillán con 1:30 por jugar marcó lo que sería la diferencia decisiva.

El quinteto anfitrión se acercó por un punto y en esa lucha por tomar la delantera cometieron falta sobre Windi Graterol, quien tuvo dos tiros libres para poner las cosas por tres unidades nuevamente, pero falló ambos intentos. El balón quedó en manos nicaragüenses con seis segundos, pero fallaron en un tiro de larga distancia y el duelo terminó favorable para los venezolanos.

Figura

Sifontes terminó como el mejor del desafío con 21 cómputos, tres rebotes, cuatro asistencias y dos robos de balón. Le siguió Anyelo Cisneros con 13 cartones y siete capturas, José Ascanio también totalizó 13 unidades y Windi Graterol 12.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo