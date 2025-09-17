Venezuela tuvo una jornada amarga en el mundial de baloncesto 3x3 U23

Las selecciones de Venezuela tuvieron una jornada de debut amarga en la Copa del Mundo de baloncesto 3x3 U23, que se disputa en Xiong'an, China.

Tanto el equipo masculino como el femenino cayeron derrotados en los dos compromisos que disputaron entre la noche del martes 16 y madrugada del miércoles 17 de septiembre (hora venezolana).

Los chamos cayeron 20-21 ante Argelia y 21-7 ante Italia, mientras que las chicas tropezaron 21-7 ante Francia y 9-22 ante Polonia. Ambos conjuntos verán acción nuevamente el viernes 19 del presente mes.

Tanda negativa

Venezuela sumó cuatro derrotas en la misma cantidad de compromisos disputados, en lo que fue el segundo día de torneo. Solo el equipo masculino estuvo cerca de conseguir un éxito y fue en el desafío ante Argelia, que se mantuvo parejo de principio a fin.

Con el marcador 19-20 a favor de los venezolanos, llegó una falta algo inocente de Rubén González en una acción de tiro lejano del argelino Dalil Hadi, que le dio a este la oportunidad de tener dos tiros libres. El jugador ejecutó ambos disparos a la perfección y sentenció el compromiso a favor de los suyos.

El anzoatiguense Carlos Fulda fue el mejor anotador de ese partido al terminar con 11 puntos. En el choque contra Italia, en el que los de vinotinto fueron ampliamente superados, el guanteño aportó dos unidades.

En el caso de la selección femenina, en los dos careos ante las francesas y las polacas lucieron débiles, lo que se vio reflejado en el marcador.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo