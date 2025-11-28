Venezuela tropezó en el inicio del camino al mundial de baloncesto

La selección de baloncesto de Venezuela arrancó con el pie izquierdo el camino a la Copa del Mundo Qatar 2027, y también el ciclo del estratega español Francisco "Curro" Segura.

El combinado patrio cayó 80-78 ante Colombia, en el Coliseo Evangelista Mora, en Cali, en duelo correspondiente a la primera ventana de los clasificatorios al mundial que se disputó la noche del jueves 27 de noviembre.

"La Vinotinto de las alturas" en principio tenía la oportunidad de sacudirse rápido la derrota, pues estaba pautado un enfrentamiento ante los cafeteros el domingo en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda. Sin embargo, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) anunció que el duelo fue postergado debido a la restricción, suspensión y cancelación de vuelos desde y hacia el país.

Duelo cerrado

El choque entre colombianos y venezolanos se mantuvo apretado durante los 40 minutos. Jaime Echenique y Juan Tello fueron los protagonistas ofensivos de los anfitriones, mientras que Windi Graterol y Yeferson Guerra tomaron la batuta por el quinteto patrio.

Los dirigidos por "Curro" Segura se quedaron con el primer cuarto 27-22, pero en el resto del careo no pudieron marcar diferencias ante un rival que fue incómodo.

Para el cierre del segundo parcial los cafeteros lograron acortar distancias y el duelo se fue al descanso del medio tiempo 48-45 a favor de los venezolanos.

En el tercer período Colombia siguió haciendo su trabajo y logró tomar la delantera en el electrónico y entraron a los últimos 10 minutos con ventaja de solo un punto, pero supieron protegerla para llevarse la victoria.

Por los laureados Jaime Echenique registró 17 contables más siete rebotes, mientras que Juan Tello cerró con 16 cartones, cinco capturas y tres asistencias.

Entre los venezolanos sobresalió Windi Graterol con 17 cómputos y cinco rebotes, además de Yeferson Guerra con 16 puntos, cuatro capturas y cinco habilitaciones.

El anzoatiguense Michael Carrera también terminó con doble dígito en unidades (12), más seis rebotes y cuatro asistencias. Otro que vio acción fue el guanteño Carlos Fulda, que en poco más de 10 minutos aportó defensa y un triple.

Revancha postergado

Ambas selecciones se iban a enfrentar el próximo domingo 30 en suelo venezolano, pero la FVB anunció la decisión de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) de postergar el encuentro.

La razón de la medida, según el comunicado de la federación venezolana, es la restricción, suspensión y cancelación de vuelos desde y hacia Venezuela, lo que iba a afectar a la delegación colombiana y al personal técnico de FIBA.

De igual manera informaron que próximamente será anunciada la nueva fecha, aunque se disputará el encuentro durante la tercera ventana clasificatoria, pautada para julio de 2026.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo