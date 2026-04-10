Venezuela tratará de subir al podio en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación venezolana se dispone a participar en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se desarrollarán del 12 al 25 de abril con la meta de superar la cosecha obtenida en la edición de Rosario 2022 y batallar por al tercer lugar del medallero general.

Según Felipe Ramírez, integrante del departamento de prensa del Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Mindeporte), en la edición de Lima, Perú 2013, el país alcanzó su mejor posición al obtener el tercer lugar con una delegación de 99 atletas, quienes lograron un total de 65 preseas, gracias a 17 de oro, 28 de plata y 20 de bronce.

En Santiago de Chile 2017, el total de medallas descendió a 74 para ocupar el quinto lugar con 15, 27 y 32 de cada metal respectivamente.

Mujeres al frente

Para la cita de Rosario 2022, se registró el mayor número de participantes con 185 atletas. En esa oportunidad, Venezuela mejoró su ubicación al cuarto lugar al sumar 79 medallas en total.

Hace cuatro años aumentó el número de oros (26) respecto a la edición anterior (17), aunque las platas disminuyeron (19) y los bronces se mantuvieron altos (34).

Para esta cuarta edición de los Juegos Suramericanos Juveniles, la representación nacional la integra un total de 179 atletas, de los cuales 108 son féminas y 71 masculinos, quienes competirán en 22 de las 23 disciplinas convocadas por la Organización Deportiva Suramericana, abarcando un total de 167 pruebas.

Primera avanzada

La primera avanzada salió este vienes rumbó a Panamá en el vuelo donde viajaban los atletas de judo, tiro con arco, tenis de mesa, ciclismo de ruta, surf, gimnasia artística, boxeo, natación y fútbol bandera.

El segundo contingente criollo partirá el 17 de abril, con las delegaciones de atletismo, bádminton, levantamiento de pesas, ajedrez, baloncesto 3×3, golf, esgrima, taekwondo, karate y tenis de campo.

En esta edición la delegación venezolana concentra sus esfuerzos en lucha, levantamiento de pesas, karate y boxeo, disciplinas en las cuales se proyectan obtener resultados destacados.

Más efectividad

El Ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, detalló la amplia participación venezolana en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

«Regresamos a esta edición con un contingente de atletas que estarán presentes en 22 de los 23 deportes. En el 2013, Venezuela participó con 99 atletas y ocupamos el tercer lugar; en 2017 fuimos 150 atletas y quedamos quintos; y en 2022, la edición más reciente, participaron 185 atletas y obtuvimos el cuarto lugar», enumeró.

Sobre la estrategia para esta nueva edición, el ministro explicó que se busca «calidad sobre cantidad». con una delegación de 179 atletas en 22 deportes,

«Vamos con menos atletas, pero con mayor efectividad, con la aspiración de ocupar el tercer lugar de estos Juegos Suramericanos de la Juventud», destacó.

Asimismo, Cardillo resaltó el riguroso proceso de selección que ha venido desarrollándose desde el año 2025 a través del sistema competitivo nacional, de donde se seleccionaron minuciosamente a los mejores atletas del país en cada disciplina.

Caracas / Redacción Web