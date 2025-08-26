Venezuela sufrió pero venció a Panamá en la Americup 2025

La selección de baloncesto de Venezuela consiguió una sufrida victoria 77-73 sobre su similar de Panamá, en lo que fue el último compromiso de ambos equipos en la fase de grupos de la Americup 2025.

El quinteto canaleño llegó al último cuarto con ventaja, que incluso se extendió a siete contables, pero los dirigidos por Ronald Guillén sacaron garra y lograron la remontada para conseguir su primer triunfo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, sede del torneo.

La tropa venezolana quedó con balance de una victoria y dos derrotas que la ubican tercera del Grupo B, con la marca de eliminado a punto de caer por su -57 en el average de puntos. Y es que de manera matemática todavía tiene oportunidad de avanzar como uno de los dos mejores terceros, pero esa posibilidad está aferrada a un milagro en el que Estados Unidos (+11) caiga de manera catastrófica ante Brasil mañana, ya que Colombia (-23) apenas perdió por un punto ante Argentina.

Irregularidad

En el desafío frente a Panamá el quinteto venezolano fue irregular. Tuvo un primer cuarto positivo que hizo pensar que el desafío sería una victoria segura, pero en el segundo parcial decayó notablemente el rendimiento.

De hecho los canaleños se fueron con ventaja de cinco (39-34) al descanso tras ganar el período por 11 unidades, que no fue por más gracias a que David Cubillán apareció con tres triples que representaron nueve de los 11 contables del cuadro vinotinto.

En el tercer período Venezuela intentó recuperar terreno y redujo la diferencia a dos, pero el rival consiguió par de canastas para estirar a siete. A partir de allí la selección nacional comenzó un intercambio de canastas, combinado con fallas de lado y lado, hasta acercarse y empatar 66-66 con cinco cómputos corridos de Franger Pirela.

El desafío se mantuvo parejo hasta que David Cubillán encestó un nuevo triple para marcar una diferencia que los venezolanos no volvieron a perder. Panamá intentó empatar y estuvo cerca tras un canasto desde el perímetro de Jonathan Young que puso las cosas 73-74, pero entre José Ascanio y Yohanner Sifontes consiguieron tres puntos desde la línea de tiros libres para colocar cifras definitivas.

A la espera

En la pelea por los dos cupos para avanzar como mejor tercero Venezuela lleva todas las de perder. El diferencial de -57 condena a la selección nacional, pues por ejemplo Colombia cerró con un -23 y los mismos cuatro puntos luego de caer ante Argentina.

La "vinotinto de las alturas" necesita un escenario de fantasía en el que Estados Unidos (11) pierda catastróficamente ante Brasil para poder meterse en cuartos de final, lo que luce improbable.

Luego de la jornada del martes, cuando cierra la fase de grupos de la Americup 2025, se confirmará la eliminación de Venezuela y su retorno al país con un balance esperado para muchos por el nuevo ciclo que atraviesa el equipo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo