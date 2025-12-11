Venezuela se estrenó con derrota ante Paraguay en el Sudamericano U17

La selección de baloncesto de Venezuela se estrenó con derrota 67-58 ante Paraguay, en el Campeonato Sudamericano Sub-17 Masculino 2025 que se lleva a cabo en Asunción, capital paraguaya.

El combinado guaraní tuvo mayor dominio durante todo el encuentro y al final eso se reflejó en el marcador. El pívot Néstor González impuso condiciones en la zona interna y firmó doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes, mientras que el piloto Mauricio Escurra llevó los hilos del encuentro y terminó con 14 unidades, 10 capturas y cuatro asistencias.

Por la tropa venezolana el más sobresaliente fue el pívot Kevin Gutiérrez, que aportó 11 contables, ocho rebotes y tres habilitaciones. Este jueves los chamos se enfrentarán a Brasil a las 4:30 pm (hora nacional) en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Asunción.

Anfitrión crecido

Paraguay se apoyó en la localía para salir con un ritmo arrollador que en un punto del primer cuarto les permitió tomar ventaja de siete unidades (20-13) sobre una Venezuela que tuvo un tramo de dos minutos sin anotar.

Finalmente los guaraníes ganaron el primer parcial 23-22, para luego extender el dominio en el segundo período. Allí reinó la defensa y los anfitriones se fueron al descanso arriba 36-30, tras dejar a los venezolanos en solo ocho contables.

Los dirigidos por Yonaiker Ecker apretaron para el tercer parcial, pero no fue suficiente para tomar la delantera en el marcador y arrancaron el último período abajo 52-47.

En esos 10 minutos finales Paraguay volvió a una defensa intensa y limitó a 11 cartones a Venezuela, mientras que ellos anotaron 15 puntos para poner cifras definitivas al desafío.

Fructiferos

Por el quinteto paraguayo vieron acción 11 de los 12 convocados por el estratega Ariel Rearte. Seis de ellos se hicieron sentir en el marcador y cuatro tuvieron doble dígito. Además de los mencionados anteriormente González y Escurra, Luis Vera registró 14 cómputos y Alejandro Talavera 13.

Entre los venezolanos solo Gutiérrez y Richard Segovia alcanzaron 10 puntos o más (ambos 11). Jugaron los 12 basquetbolistas disponibles y solo tres no pudieron estrenar su casillero de anotaciones.

Barcelona / Javier A. Guaipo