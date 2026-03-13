Venezuela se concentra en Japón y en el camino a semifinales en el Clásico Mundial

Venezuela cayó en su último juego del Grupo D con pizarra 7 a 5 ante República Dominicana y enfrentará a Japón por el pase a semifinales con Ranger Suarez en la lomita.

“Lo que más me importó es que los muchachos siempre estuvieron compitiendo, el bullpen hizo buen trabajo aguantando el juego temprano, llegamos a bases en par de oportunidades y quizás nos faltó un hit al final” dijo Omar López.

Ahora enfrentará en cuartos de final a Japón por primera vez en su historia, los nipones solamente han sido eliminados de dos Clásicos Mundiales, en el 2013 ante Puerto Rico y en el 2017 ante Estados Unidos, indicó Guillermo Yáber Llanos, jefe de prensa de la federación criolla que rige la disciplina (Fevebéisbol).

Una realidad

“Para llegar y ganar a la final hay que ganarle a los mejores (Japón), hoy (el miércoles ante República Dominicana) estuvimos hasta el final luchando por ganar el juego y eso es lo que espero que pase en los cuartos de final” continuó Omar López.

La victoria de República Dominicana 7 a 5 le permite ganar el grupo invicto, para Venezuela la marca de 3-1 los pone a jugar ante Japón por el puesto en semifinales el sábado a las 9pm.

“El beisbol nos da siempre la oportunidad, mañana despertamos y nos ponemos el uniforme otra vez y a seguir luchando hasta ver a donde podemos llegar, de eso se trata el beisbol” dijo Omar López.

Pujols respeta a la tropa nacional

“En el día de hoy hay que darle respeto a Venezuela, el equipo, el talento, la selección y la historia de sus peloteros, eso hay que respetarlo, este fue un juego que todos los fanáticos esperaban, me alegro que para ellos haya sido un gran encuentro” dijo el manager de Dominicana Albert Pujols.

«Los bateadores de Venezuela siempre fueron agresivos, especialmente Luis Arraez que es un bateador que me conce bastante bien» dijo Sandy Alcántara.

Miami / Redacción Web