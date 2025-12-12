Venezuela no pudo con Brasil en el Sudamericano U17 de baloncesto

La selección de baloncesto de Venezuela tropezó por segunda jornada consecutivo en el Campeonato Sudamericano Sub-17 Masculino 2025, que se disputa en el Centro de Entrenamiento Olímpico ubicado en Asunción, Paraguay.

El quinteto tricolor en esta oportunidad no pudo ante su similar de Brasil y terminó cayendo 79-94. Durante el desarrollo del partido los chamos fueron de más a menos y no lograron aguantarle el ritmo a los cariocas, que tuvieron en Pietro Melo y Pedro Souza sus guías ofensivos, pues registraron 23 y 21 puntos, respectivamente.

Los dirigidos por Yonaiker Ecker cierran este viernes la fase de grupos con un choque frente a Chile, donde lo máximo que pueden aspirar es a entorpecer las intenciones de los australes de meterse a semifinales, aunque eso también dependerá de lo que suceda en el otro desafío del Grupo B entre Paraguay y Brasil.

Control amazónico

Brasil tuvo el control del partido a lo largo del mismo, salvo alguna que otra oportunidad en la que Venezuela se fue al frente por apenas un punto de diferencia (en los minutos iniciales) que fue su máxima ventaja.

Los amazónicos de hecho ganaron todos los cuartos ante un cuadro venezolano que dio pelea pero que nunca fue una amenaza real para su rival.

Pietro Melo comandó el ataque con 23 contables, además de aportar dos rebotes y tres asistencias. Le siguió Pedro Souza, que sumó 21 cartones, siete capturas y dos habilitaciones.

Incluso Brasil tuvo hasta tres jugadores con doble-doble, que también fueron importantes para el triunfo, su segundo del certamen. Eduardo Santos cerró con 16 cómputos y 10 rebotes; Isaiah Santos firmó 13 contables y 12 capturas, mientras que Joao Neves tuvo 11 unidades y 11 rebotes.

Por Venezuela el mejor fue Julio Vásquez con 16 puntos, tres capturas y cuatro asistencias. Además de él, otros tres terminaron el careo con doble dígito en cómputos: Deiker Torres (10), Richard Segovia (10) y Juan Perdomo (12).

Choque decisivo

Este viernes el quinteto venezolano va contra una Chile que viene de superar contudentemente a Paraguay con pizarra de 95-70.

La tropa de chamos dirigida por Yonaiker Ecker ya no tiene posibilidades de avanzar de ronda, pues tienen apenas dos puntos (uno por cada derrota) y lo máximo que pueden aspirar es a cuatro (si vencen a los australes).

Sin embargo, los paraguayos también tienen asegurados al menos cuatro unidades (tienen tres y van contra Brasil), mismo caso que Chile, por lo que se puede dar un escenario de triple empate donde los venezolanos no tienen ningún factor favorable.

Barcelona / Javier A. Guaipo