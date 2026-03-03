Venezuela logró su primer triunfo en la eliminatoria al mundial de baloncesto

La selección de baloncesto de Venezuela logró el lunes su primer triunfo en la eliminatoria al mundial de Catar 2027. El combinado patrio se impuso a domicilio 68-72 ante su similar de Chile, en un compromiso que se disputó en el Coliseo Antonio Azurmendi de la ciudad de Valdivia.

El conjunto venezolano, dirigido por el director técnico español Francisco Segura, tuvo en los jóvenes Yeferson Guerra y Elian Centeno sus figuras ofensivas. Guerra fue el máximo anotador del equipo con 16 puntos, mientras que Centeno aportó 13 más ocho rebotes.

Venezuela termina esta segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo con balance equilibrado de una victoria y un revés, pues el pasado viernes tropezó 94-84 con Brasil en suelo amazónico. Esto ubica a "la Vinotinto de las alturas" en el tercer lugar del Grupo C, con marca de 1-2 (tiene pendiente un duelo contra Colombia correspondiente a la fecha 2).

Apuros

Tras un primer cuarto parejo, que cerró a favor de los venezolanos por apenas un punto, la visita impuso su dominio en el segundo período. De hecho el quinteto comandado por Segura se fue al descanso arriba 25-41, lo que permitía pensar que sería un lauro tranquilo.

El control del marcador por parte de Venezuela se extendió al tercer parcial, que terminó 46-64, pero en los últimos 10 minutos todo cambió. Chile comenzó una arremetida que puso en aprietos a la visita, pero finalmente no fue suficiente.

Ese último tramo del choque quedó 22-8 a favor de los australes. Hicieron daño desde el perímetro y estuvieron encabezados por Sebastián Suárez, que totalizó 21 cómputos, aunque el intento de remontada solo quedó en eso.

Además de Suárez, Felipe Hasse culminó con 15 unidades y entre ambos registraron nueve triples. Por Venezuela José Ascanio también tuvo un buen partido al culminar con 13 puntos y siete rebotes.

Próxima ventana

A la espera de que la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) haga el anuncio correspondiente, Venezuela debe enfrentar en la tercera ventana clasificatoria a Chile y Brasil, así como a Colombia por el partido que se debió jugar el 30 de noviembre y que fue aplazado por temas logísticos. Todos esos partidos serán en condición de local, pero aún no hay fecha, hora y sede confirmada.

Barcelona / Javier A. Guaipo