Venezuela lidera medallero de Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe

Venezuela lidera el medallero de la séptima edición de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, que se llevan a cabo en Córdoba, Colombia, y que reúne a deportistas de entre 15 y 17 años.

Los atletas venezolanos suman 118 medallas, 53 de ellas de oro, 38 de plata y 27 de bronce. Vale acotar que la competición, que se realiza del 2 al 9 de noviembre, cuenta con la participación de otros seis países además de los ya mencionados: México, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Hay que destacar también que entre los jóvenes que representan al país en el torneo está la anzoatiguense Aura Ramos, que ganó medalla de plata en lanzamiento de jabalina. La barcelonesa registró 44.34 metros y quedó por detrás de la colombiana Ilsa Córdoba (51.48m).

Disciplinas

Entre las disciplinas más fructiferas para Venezuela está natación en sus diferentes modalidades. También aparecen entre las ganadoras de preseas el taekwondo, judo y atletismo.

En los deportes grupales el baloncesto 3x3 femenino alcanzó lo más alto del podio para que la delegación patria siguiera aumentando su ventaja en el medallero, a tres días de finalizar el torneo juvenil.

De hecho la distancia con el segundo en el medallero (Colombia con 103 preseas, 39 de oro) luce bastante amplia como para que la delegación nacional logre el campeonato absoluto, salvo que los anfitriones tengan un remate arrollador en lo que queda del certamen.

Barcelona/ Javier A. Guaipo