Venezuela ganó medalla de plata en suramericano de baloncesto femenino U17

La selección de baloncesto de Venezuela se colgó medalla de plata en el Campeonato Suramericano Sub-17 femenino que se disputó en Asunción, Paraguay. Además, clasificó a a la Americup U18 que se celebrará el próximo año.

El conjunto dirigido por Luz Vargas tuvo una gran actuación en el torneo. Terminaron invictas la primera fase tras vencer a Chile, Colombia y al quinteto paraguayo, respectivamente, para luego despachar en semifinales a Brasil.

Las chamas midieron fuerzas en la gran final con Argentina y cedieron con marcador de 67-46 para terminar como subcampeonas. Astrid Inojosa fue la más destacada entre las venezolanas y quedó líder anotadora del certamen con promedio de 17 puntos por partido, lo que le valió para estar en el quinteto ideal.

Inojosa además cerró con average de 5.6 rebotes y dos robos por encuentro. Vale acotar que en cuatro de los cinco desafíos disputados anotó 16 contables o más.

Historia

La selección U17 femenina se subió al podio de Sudamérica por tercera vez en la historia. La primera vez fue en el campeonato de Cuenca (Ecuador) en 2007, cuando se logró medalla de oro, y la segunda en Asunción 2015, cuando se obtuvo presea plateada.

Según nota de prensa de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), el camino de esta generación continuará en 2026 con la participación en el AmeriCup Sub-18 Femenino 2026, evento que otorgará cuatro cupos a la Copa del Mundo Sub-19 de 2027.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo