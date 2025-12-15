Venezuela ganó medalla de bronce en el Sudamericano U17 de baloncesto

La selección de baloncesto de Venezuela ganó medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano U-17 Masculino 2025, que se disputó en Asunción, Paraguay.

El conjunto dirigido por Yonaiker Ecker venció 85-68 a Uruguay para quedarse con el tercer lugar en el podio y además asegurar uno de los tres boletos a la Americup U18 2026.

Hay que señalar que los chamos de "La Vinotinto de las alturas" vencieron 83-64 a Chile en el último desafío de la fase de grupos y llegaron a cuatro puntos, los mismos que el quinteto paraguayo y el chileno, todos detrás del líder Brasil. Sin embargo, los nativos avanzaron a semifinales al salir mejor parados en el criterio de desempate aplicado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Eso los llevó a enfrentar a Argentina por un cupo a la final, pero los albicelestes se impusieron 66-45 y obligaron al conjunto venezolano a disputar el partido por el tercer puesto, donde al final salieron airosos ante los charrúas. Según la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), esta es la tercera vez que la selección nacional sube al podio del torneo y segunda de manera consecutiva (presea de plata en 2023).

Golpes certeros

Venezuela arrancó el Sudamericano con par de derrotas, una más sorpresiva que la otra. Abrió con un tropiezo -inesperado para muchos- ante el anfitrión Paraguay y luego cedió ante el poderoso Brasil, que terminó como campeón del certamen.

La tropa de Yonaiker Ecker llegó al la última jornada de la fase de grupos con escasas opciones de avanzar, pues tenía que ganar por amplia diferencia a un conjunto chileno que superó a los guaraníes y que también había caído ante los cariocas, además de esperar la -lógica- derrota de Paraguay ante Brasil.

Finalmente los chamos superaron 83-64 a Chile y tuvo que aguardar por el resultado del otro encuentro, que solo influía si el vencedor era el elenco paraguayo. Como no fue así, tocó sacar calculadora para definir al segundo clasificado a semifinales en el Grupo B, pues habían tres equipos con idéntico balance de un lauro y dos reveses, para un total de cuatro unidades.

Según explicó la FVB en una nota de prensa, el tropiezo del anfitrión benefició a Venezuela ya que para resolver el triple empate se saca el diferencial de puntos en los partidos entre las selecciones involucradas, pues es el primer criterio de desempate. Ese escenario favoreció al quinteto venezolano ya que tenían +10, mientras que Chile exhibía un +6 y Paraguay un -16.

Ya con el boleto entre los cuatro mejores del Sudamericano, los dirigidos por el coach Ecker tropezaron ante Argentina pero vencieron a Uruguay para quedarse con la medalla de bronce y el último cupo a la Americup U18 2026, por lo que las dos victorias tuvieron un peso más allá de lo estadístico.

Destacado

El joven Kevin Gutiérrez fue elegido para integrar el quinteto ideal del certamen por su sobresaliente actuación con Venezuela.

El interno mirandino promedió 10.8 puntos, 8.4 rebotes, 1.8 asistencias, 0.6 robos y 0.6 bloqueos. También anotó 15 puntos en las dos victorias de Venezuela, contra Chile y Uruguay; aportó un doble-doble y en los cinco partidos jugados tomó cinco o más rebotes, con dos duelos donde registró 10 o más, lo que le permitió terminar como el segundo mejor en ese departamento.

Junto a Gutiérrez fueron elegidos Pedro Souza (Brasil, Jugador Más Valioso), Nicolás Testa (Uruguay), Benjamín Pettovello (Argentina) y Pietro Melo (Brasil).

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo