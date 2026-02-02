Venezuela designa a su representante diplomático ante EEUU y dice que viajará "muy pronto"

El Gobierno encargado de Venezuela designó este lunes al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático de la nación suramericana ante Estados Unidos, informó el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

El nombramiento se produjo en un momento en el que Venezuela y Estados Unidos comienzan a reactivar sus relaciones diplomáticas.

De hecho, este lunes hubo una reunión entre la presidenta interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano.

Caracas / EFE