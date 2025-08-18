Venezuela definió a sus 12 convocados para la Americup Managua 2025

El próximo viernes 22 de agosto arranca la Americup Managua 2025, evento organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), por lo que la selección de Venezuela ya definió la lista de 12 jugadores convocados para afrontar el torneo.

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) hizo el anuncio el fin de semana, luego de terminar el triangular amistoso que se disputó en Cali, Colombia, donde el elenco patrio terminó con balance equilibrado ya que cayó ante Uruguay (81-60) y se impuso sobre el anfitrión (81-67).

Vale destacar que entre los elegidos por el seleccionador nacional Ronald Guillén destaca la presencia del anzoatiguense Carlos Fulda, que estará en su primer torneo oficial con "la vinotinto de las alturas". Es una convocatoria llena de juventud, guiada por la sobrada experiencia de David Cubillán y Windi Graterol.

Camino

La preselección que inicialmente era de 20 jugadores, pero que realmente arrancó los trabajos con 17 por las ausencias de Andrés Marrero y Jean Aranguren por compromisos académicos en Estados Unidos, así como la de Luis "tapipa" Duarte por decisión personal.

Luego de trabajar varios días en Caracas el combinado patrio viajó a Colombia para el par de amistosos, pero con cuatro piezas menos que no superaron el corte. Ellos fueron Carlos Lemus, Kender Urbina, Fabrizio Pugliatti y Jhonny Tovar.

Tras caer derrotado ante Uruguay y vencer a la selección cafetera, el cuerpo técnico venezolano todavía tenía que prescindir de un jugador más y en esta oportunidad el elegido fue el pívot Carlos López.

Llamados

David Cubillán y Windi Graterol, miembros de una generación dorada del baloncesto venezolano, se mantienen en el núcleo de la selección y encabezan la convocatoria para la FIBA Americup que se disputará en Nicaragua a partir del 22 de agosto.

José Ascanio, Yohanner Sifontes y Anyelo Cisneros forman parte de una camada intermedia que están llamados a ser las principales referencias del equipo en el futuro inmediato. Allí pudiese entrar también Edwin Mijares, quien tiene 32 años pero le ha tocado esperar un poco más por la presencia de Cubillán, Gregory Vargas o Heissler Guillent, aunque estos dos últimos mencionados parecen ya no estar en la órbita del equipo nacional.

El resto de citados para el evento continental son jóvenes que, salvo Carlos Fulda, suman dos o tres años de experiencia con "la vinotinto de las alturas". Ellos son Enrique Medina, Yeferson Guerra, Franger Pirela, Fernando Fuenmayor y Elian Centeno.

Último amistoso

Ya con el equipo definido y en territorio nicaragüense (viajaron la noche del domingo), la tropa dirigida por Ronald Guillén tendrá un último amistoso de preparación. Será el martes 19 ante la propia selección de Nicaragua.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo