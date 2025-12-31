Venezuela condena el ataque "terrorista" contra residencia de Putin

El Gobierno de Venezuela condenó este miércoles el ataque contra la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, al señalar que constituye un "acto terrorista de extrema gravedad" y aseguró que el hecho amenaza "de forma directa" la seguridad regional e internacional.

"Venezuela condena de manera enérgica el ataque perpetrado contra la residencia del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, ocurrido durante la noche del 28 al 29 de diciembre en la región de Nóvgorod", dijo en un comunicado la Cancillería venezolana.

En el texto, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ve en un Putin un aliado, señaló que "el uso deliberado de medios de largo alcance contra instalaciones vinculadas a la jefatura de Estado revela una conducta temeraria y criminal, orientada a sembrar el caos, la intimidación política y la inestabilidad global".

Solidaridad

También expresó su solidaridad a Rusia y exigió "el cese inmediato de las acciones terroristas que ponen en riesgo la vida de civiles, la seguridad de las naciones y el equilibrio del sistema internacional".

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un ataque frustrado de Ucrania tuvo por objetivo una residencia de Putin.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", según Lavrov, que fue citado el lunes por las agencias rusas.

Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

Caracas / EFE