Venezuela celebra triunfo ante Japón en el Mundial de Béisbol y su pase a Los Ángeles 2028

Venezuela festejó este domingo el triunfo de su selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Japón. El resultado no solo permite el avance del equipo a las semifinales del torneo, sino que asegura su pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ciudadanos y dirigentes de todo el arco político manifestaron su orgullo a través de las redes sociales.

La líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, celebró el desempeño del conjunto nacional en su cuenta de X. "¡Esto es Venezuela! Nuestra selección se impuso anoche ante el campeón y ahora va contra Italia. ¡Qué orgullo, muchachos! Todo el país está con ustedes", expresó.

Por su parte, el exdiputado Juan Pablo Guanipa calificó a los jugadores como "héroes" y afirmó que el equipo demostró la esencia del venezolano. "Con su esfuerzo, trabajo y talento le dieron al país una alegría que quedará en la historia", escribió el dirigente.

Desde el Gobierno también hubo reconocimientos. El canciller Yván Gil felicitó a la delegación, mientras que el diputado Nicolás Maduro Guerra describió el triunfo como "una caricia al alma de cada venezolano". "Gracias a nuestra selección por recordarnos de qué estamos hechos: de garra, talento y una fe inquebrantable", añadió.

El Comité Olímpico Venezolano (COV) subrayó en una nota de prensa la relevancia de la fecha. La institución calificó el 14 de marzo de 2026 como un "día histórico para el deporte nacional", debido a que el béisbol local garantizó su primera aparición en una cita olímpica.

El camino a la semifinal

Este sábado, Venezuela venció 8-5 y dio la sorpresa del Clásico tras eliminar al Japón de Shohei Ohtani. La VI edición del torneo tendrá un nuevo monarca, pues el equipo nipón —campeón de 2023 y máximo ganador del certamen con tres títulos— quedó fuera de la competencia.

Venezuela alcanza las semifinales por segunda vez en su historia (la primera fue en 2009). En esta ocasión, el equipo no solo superó a uno de los favoritos en el LoanDepot Park de Miami, sino que obtuvo su boleto olímpico junto a República Dominicana, país que alcanzó el otro cupo directo por América.

El combinado venezolano disputará el pase a la final ante Italia, novena que también sorprendió en la jornada tras eliminar a Puerto Rico.

Puerto La Cruz / Redacción web