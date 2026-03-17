Venezuela celebra su primera final del Clásico Mundial tras vencer a Italia

Venezuela celebra este martes un hito histórico en el deporte nacional: la clasificación de su selección a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Tras derrotar a Italia en semifinales, el conjunto criollo se medirá esta noche ante Estados Unidos por el título del torneo.

La victoria unió en un solo festejo a diversos sectores del país. Figuras del ámbito político, sin distinción de posturas, expresaron su reconocimiento al equipo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado, encabezaron los mensajes de felicitación tras el pase a la última instancia.

Reacciones en el espectro político

A través de la red social X, María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, celebró el triunfo con entusiasmo. Por su parte, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) instó a los jugadores a traer el trofeo al país. A estas voces se sumaron el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, y el dirigente Henrique Capriles, quien destacó que el equipo jugó con la "garra" que define la identidad venezolana.

Desde el sector oficial, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó un video en el que aseguró que los integrantes de la selección recibirán honores de campeones a su regreso. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, también extendió sus felicitaciones por el logro deportivo.

El camino a la final

El conjunto venezolano venció el lunes 4-2 a Italia en un encuentro disputado en el loanDepot Park de Miami. En ese mismo escenario se desarrollará este martes el duelo final contra la selección de Estados Unidos.

El resultado generó incluso reacciones internacionales. El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó el triunfo venezolano con una nota de ironía, al sugerir que el país suramericano podría convertirse en el "estado 51" tras su desempeño en el diamante.

Caracas / Redacción web