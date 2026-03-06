Venezuela arrancó con el pie derecho el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Venezuela venció este viernes 6-2 a su similar de Países Bajos y de esa manera arrancó con el pie derecho su participación en la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol (WBC por sus siglas en inglés).

El combinado patrio mezcló bateo oportuno con una buena actuación de sus lanzadores, más la habilidad de capitalizar los errores rivales, para conseguir una importante victoria en el LoanDepot Park de Miami, Estados Unidos.

Ranger Suárez fue el abridor y trabajó dos episodios en los que permitió solo una carrera para apuntarse el triunfo. Javier Sanoja conectó un cuadrangular solitario para romper la igualdad parcial en el segundo capítulo, mientras que Luis Arráez y Willson Contreras también destacaron con par de rayitas fletadas cada uno.

Arranque enérgico

En la primera oportunidad ofensiva de Venezuela Ronald Acuña Jr. sacudió un largo doble apenas al primer lanzamiento de Antwone Kelly. Posteriormente "el abusador" llegó a tercera con rodado de Maikel García y anotó con sencillo de Luis Arráez para de una vez colocar en ventaja a los venezolanos.

La tropa rival igualó las acciones en el segundo acto, pero Javier Sanoja, que fue titular como jardinero central por Jackson Chourio (molestia en una mano), voló la cerca por la pradera izquierda del LoanDepot Park para poner nuevamente el marcador a favor de los dirigidos por Omar López.

Todo se mantuvo igual hasta el quinto tramo, cuando se subió al montículo Jaydenn Etanista por Países Bajos. El descontrol del derecho, que dio dos boletos y un pelotazo, se combinó con un error mental de su defensa en un toque de bola de Maikel García que dejó las bases llenas sin outs.

Arráez negoció pasaporte para la tercera anotación de Venezuela y luego llegó un inatrapable impulsor de dos por parte de Willson Contreras. Wilyer Abreu soltó otro incogible hacia el jardín derecho para empujar la carrera del 6-2, que terminó siendo definitivo.

Bullpen a tono

Ranger Suárez trabajó dos episodios y fue relevado por Eduard Bazardo, que retiró el tercero sin problemas. Luego Luinder Ávila se subió al morrito para el cuarto y quinto episodio, los cuales sacó sin despeinarse.

La sólida labor de Ávila llevó a Omar López a dejarlo para el sexto inning, pero allí abrió con dos boletos y fue sacado del juego. En su lugar entró José Buttó, que acabó con la amenaza neerlandesa y también los mantuvo a raya en el séptimo acto.

Andrés Machado no tuvo inconvenientes para acabar con el octavo episodio y Daniel Palencia se encargó del noveno para materializar el lauro venezolano.

Siguiente rival

Venezuela, con marca de 1-0, se enfrentará el sábado a las 8:00 pm a su similar de Israel, también en el LoanDepot Park de Miami.

Barcelona / Javier A. Guaipo