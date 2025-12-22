Venezuela afirma que "piratería estatal" de EE.UU. es una amenaza contra seguridad global

Venezuela afirmó que Estados Unidos comete "piratería estatal" y "una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global" al bloquear e incautar buques petroleros sancionados que viajan desde y hacia el país suramericano, de acuerdo con una carta del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV.

La denuncia se produce en medio de una escalada de las tensiones entre EEUU y Venezuela, causadas por la presencia de soldados estadounidenses en el mar Caribe, donde han destruido lanchas, algo que ha causado varias muertes.

EEUU, que confiscó barcos petroleros sancionados cerca de las costas venezolanas e impuso un bloqueo sobre la nación sudamericana, argumenta que su objetivo es frenar el narcotráfico, mientras que Venezuela afirma que estas acciones tienen como objetivo sacar a Nicolás Maduro la presidencia.

Caracas / EFE