Venezuela abre contra Paraguay en el Sudamericano U17 de baloncesto

La selección de baloncesto de Venezuela abrirá el miércoles 10 de diciembre de 2025, contra Paraguay, su participación en el Campoenato Sudamericano sub 17 Masculino 2025.

Dicho torneo se jugará en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Asunción, capital paraguaya, y dará tres cupos al AmeriCup U18 2026, organizado también por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Tras una preparación que constó de 50 sesiones de entrenamiento y 13 partidos de fogueo, el conjunto dirigido por Alexis Cedres ya se encuentra en territorio guaraní. Allí, luego de medirse a los anfitriones, chocarán con Brasil el jueves y Chile el viernes, todos rivales en el Grupo B.

Convocatoria

Hay que destacar que cinco de los 12 convocados por Cedres hacen vida en el exterior, lo que probablemente le dé un plus al equipo para avanzar de ronda y luchar por uno de los tres primeros lugares, que son los que dan acceso al magno torneo continental del próximo año.

Entre los citados están Kevin Gutiérrez, pívot que se forma en Italia; José Lara y Julio Vásquez, ambos aleros que están en España; Richard Segovia, base que da sus primeros pasos en Estados Unidos; y Gabriel Miquilareno, ala-pívot que milita en las inferiores de Boca Juniors de Argentina.

Williams Anillo (escolta), José Carrizo (pívot), Isaac Montero (ala-pívot), Samuel Niño (ala-pívot), Juan Perdomo (escolta), Diego Soto (base) y Deiker Torres (base) completan la lista de 12 piezas que tendrá a disposición el cuerpo técnico venezolano.

Formato

Venezuela está en el Grupo B del certamen sudamericano junto a Paraguay, Brasil y Chile. En la parcela A están Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador.

Las dos primeras selecciones de cada zona avanzarán a las semifinales, y las que finalicen en el tercer y en el cuarto lugar jugarán la reclasificación del quinto al octavo puesto.

Finalmente las tres primeras selecciones del sudamericano clasificarán al AmeriCup Sub-18 Masculino de 2026.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo