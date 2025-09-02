El futbolista venezolano Yangel Herrera ya luce los colores de la Real Sociedad, club de la primera división de España al que recién llegó proveniente del Girona FC, también de la categoría de oro del fútbol español.

Herrera, mediocampista que lucirá el dorsal 12 con el equipo vasco, fue presentado ante los medios de comunicación este martes 2 de septiembre en el estadio de Anoeta, junto al volante Carlos Soler.

El nativo de La Guaira, que presenta una lesión que le impidió estar con La Vinotinto en la última doble fecha de eliminatorias al mundial, firmó contrato con los blanquiazules hasta 2030. Además será compañero de otro venezolano, el lateral derecho Jon Aramburu.

"Estoy muy contento de llegar a un club como la Real. Han demostrado desde el primer momento que empezaron los contactos que realmente me querían aquí y eso es de valorar", dijo el centrocampista, quien expresó su agradecimiento a la junta directiva por la oportunidad.

Herrera afirmó estar convencido de que su nuevo equipo lo hará crecer como profesional y por eso también puso de su parte para sumarse a las filas del "txuri urdin".

Experiencia

La Real Sociedad será el quinto club de Yangel Herrera en la primera división del fútbol español. Antes estuvo en el SD Huesca, Granada CF, RCD Espanyol y el más reciente Girona FC, que además fue donde más tiempo estuvo (entre 2022 y 2025).

Barcelona / Javier A. Guaipo