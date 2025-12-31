Venezolano Fabrizio Pugliatti clasificó a la Copa Italia

El escolta venezolano Fabrizio Pugliatti clasificó a la Frecciarossa de Italia, pese a la derrota de Trapani 95-88 ante Varese, en la 13era jornada de la Serie A del básquet de Italia.

Aunque cayó en la última fecha, Trapani se aprovechó del revés 91-74 de Cremona ante Milan para aferrarse a la sexta casilla de tabla, con marca de 10-3, y asegurarse matemáticamente la clasificación.

Juego

La Frecciarossa Final Eight es la Copa Italia. En la versión 2026 de la justa, que marca la mitad del calendario de la liga y en la que participan los ocho mejores equipos de esa primera vuelta, ya están clasificados Brescia, Virtus Bologna, Venezia, Milan y Tortona, además de Trapani.

En la derrota ante Varese, Pugliatti estuvo tres minutos sobre el tablón y produjo dos puntos.

Santiago / León Aguilar