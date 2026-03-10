Venezolano Dylan Pérez debutó en la liga argentina con Junín

Dylan Pérez, joven venezolano, se estrenó esta semana con Club Argentino de Junín en la Liga Nacional de Básquet (LNB), la máxima categoría profesional de Argentina.

La información la suministró Sabrina Paz, jefa de prensa de Pioneros del Ávila, el equipo al que pertenece Pérez en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) de Venezuela.

"Pioneros del Ávila es una organización orgullosa de sus jugadores y talentos venezolanos, y expresa su felicitación a Dylan Pérez por su exitoso debut en la Liga Nacional de Básquet de Argentina. El joven jugador de 20 años, quien se desempeña en la posición de escolta y también alero, defendió la camiseta de Pioneros de Caracas (y la del primer equipo) en múltiples torneos urbanos y competencias nacionales", explicó el conjunto capitalino en un boletín electrónico.

Carácterísticas del atleta

"Pérez, a su temprana edad, ha demostrado su versatilidad y trabaja arduamente para consolidarse como uno de los prospectos más prometedores del baloncesto criollo. A mediados de septiembre de 2025, Dylan dio un paso trascendental en su carrera al sumarse al Club Argentino de Junín, donde inició inmediatamente sus entrenamientos con el equipo. Tras un período de adaptación ejemplar, recientemente celebró su debut oficial en la Liga Argentina ante Independiente de Oliva", agregó la organización de la SPB.

El escolta disputó 2 minutos, donde repartió 1 asistencia y sin rebotes ni pérdidas, mostrando su entrada inicial en la rotación del equipo oriundo de la provincia de Buenos Aires.

"Su oportunidad a corta edad en una liga de élite como la argentina no solo refleja su calidad técnica y mental, sino también, el impacto de su paso por Pioneros en la proyección internacional. Desde Pioneros del Ávila, sentimos inmensa felicidad y orgullo de ver cómo este joven talento venezolano representa los valores de perseverancia y excelencia que distinguen a nuestros jugadores", incicó el elenco de la SPB.

Caracas / Redacción Web