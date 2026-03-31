Vendedores de boletos reportan baja afluencia en terminal porteño

Hasta ahora la movilización de pasajeros por el Terminal Terrestre de Puerto La Cruz ha sido baja en el inicio de la Semana Santa.

Así lo reportaron, este martes 31 de marzo, representantes de las empresas que venden boletos para viajar desde el popular recinto porteño.

Señalaron que la mayoría de autobuses, que han salido a los diferentes destinos, en este comienzo del asueto, se han retirado del lugar sin haber ocupado el 100% de los asientos.

"Hoy (martes), el movimiento de pasajeros ha estado suave al igual que ayer. En otros años se ha visto mayor movimiento los jueves o viernes, porque son los días que realmente libra mucha gente. Ahorita sí están saliendo buses, pero no se van llenos. En las vacaciones de julio es cuando se ve una movilización mayor en el terminal", detalló la vendedora Alejandra Díaz.

Expectativa

A las 8:50 am de este martes, sólo había tres buses en la zona principal de carga de pasajeros y las salas de espera estaban desoladas.

Donde sí había una notable cantidad de usuarios era en el área de buses que van hacia Santa Fe, estado Sucre.

No obstante, el representante de otra empresa que labora en el terminal, Rafael Vargas, cree que a partir de este miércoles 1ero de abril puede mejorar la movilización de pasajeros en el recinto.

"Hasta el momento los pasajeros han llegado regados, pero a partir de mañana debería mejorar todo. Semana Santa siempre ha sido mejor temporada que Carnaval, porque son más días", acotó.

A diferencia de Vargas, el vendedor de boletos, José Guerra, considera que la situación ya no cambiará mucho.

"Si fuera una temporada buena, ya desde el sábado se hubiese visto movimiento y eso no ocurrió. Yo diría que todo será bajo como en Carnaval. Hace rato teníamos un bus para Zulia con sólo tres pasajeros y no pudimos salir, ya que se necesitan al menos 15 o 20, porque la situación con el gasoil es fuerte también", explicó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez