Veleristas de todo el país participaron en el Reto al Golfo 2026

Las cristalinas aguas de la bahía de San Luis, en Cumaná, estado Sucre, constituyeron el escenario perfecto, entre los días 20 y 22 de marzo, para la realización de la Primera Válida Nacional de Vela Reto al Golfo 2026, que congregó unos 100 atletas de todo el país que competan su preparación preolímpica.

Desde el Complejo Turístico Cangrejo Azul los organizadores del evento expresaron su satisfacción porque la cita contó con el apoyo de las autoridades y el aval de todos los entes del área.

Alí Mudarra, director de Deportes del Municipio Sucre, mostró su complacencia ante la llegada de las delegaciones y destacó la belleza del escenario que albergó la contienda.

Más protagonistas

El delegado de La Guaira, Jorge Navarro, alabó el circuito cumanés y revelp que están luchando para reposicionar el deporte en Venezuela.

Señaló que en el territorio patrio se llevan a cabo cuatro válidas nacionales, que sirven para escoger a la selección que representará a la Cuna de Simón Bolívar en los Juegos Bolivarianos, que marcan el comienzo del ciclo rumbo a las Olimpiadas Los Ángeles 2028.

En Cumaná se inició el calendario competitivo, que seguirá con las paradas en Playa El Yaque en Nueva Esparta, Puerto La Cruz en Anzoátegui y en La Guaira.

"La competencia contó con el apoyo de la Asociación de Vela del estado Sucre y la Federación Venezolana de Vela, y vieron acción especialistas de las clases Optimist, Sunfish, Láser Standard y Láser Radial", indicó.

Plataforma

El encuentro funcionó como plataforma de fogueo para los deportistas ya clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El objetivo de los veleristas en el Reto al Golfo fue medir su rendimiento físico y ajustar aspectos tácticos de cara a sus próximos compromisos en el exterior.

Adolfo Fernández, directivo de la federación de vela. aseguró que San Luis es perfecto para la práctica de deportes acuáticos, porque posee buen viento.

Añadió que "en la cita participaron los mejores exponentes de la vela los cuales mostraron su talento para la navegación, algo que los ha llevado a defender la casaca nacional en múltiples ocasiones".

Sucre/ Yumelys Díaz